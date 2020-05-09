Хто цьогоріч вдягне військову форму: особливості строкової військової служби у 2020 році для призовників Сумщини Під час відеоселекторної нарадиз головами райдержадміністрацій, керівниками обласного військкомату, а також представниками управління взаємодії з правоохоронними органами апарату облдержадміністрації, що відбулась під головуванням заступника голови облдержадміністрації Сергія БАННІКОВА, обговорили особливості проведення призову на строкову службу в 2020 році, його терміни, відбір громадян на військову службу за контрактом і відповідальність за ухилення від строкової служби

«Незважаючи на карантинні обмеження, що діють на території України, перед нами стоїть завдання вчасно та якісно провести призов громадян на строкову військову службу та відбір кандидатів на військову службу за контрактом, – наголосив Сергій Банніков. – Ми маємо докласти максимум зусиль для виконання державних завдань, адже від цього залежить обороноздатність нашої держави», – зауважив посадовець.

Як повідомив начальник обласного управління взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи Віталій ТИМОШЕНКО, Указом Президента України призовний вік для українців встановили на рівні 18-27 років. Але згідно з розпорядженням КМУ від 26 лютого 2020 р. № 179-р, призов громадян України віком 18-19 років необхідно проводити за їх бажанням (за письмовою заявою). До 2020 року призову в армію підлягали юнаки віком від 20 років.

Згідно зі статтею 23 ЗУ «Про військовий обов’язок и військову службу», термін служби в армії становить: 18 місяців – для призовників, які не мають вищої освіти; 12 місяців – для призовників з академічним ступенем магістра.

Цьогоріч планове завдання з призову на строкову військову службу для Сумщини становить 637 призовників, з яких для Збройних Сил України – 341 призовник, для інших військових формувань – 296.

Про готовність обласного лабораторного центру МОЗ України здійснювати ПЛР-дослідження на коронавірусну інфекцію всім призовникам повідомив під час відеоселектору директор центру Володимир ЗБАРАЖСЬКИЙ – потужність лабораторій та наявна кількість тестів наразі дозволяє це робити.

На 2020 рік встановили такі дати призову на строкову службу в армію: з 1 травня по 30 липня – весняний призов 2020 року; з 1 жовтня по 31 грудня – осінній призов 2020 року.

Юрій ОНОПКО, заступник військового комісара обласного військового комісаріату зазначив: призовники, які отримали повістку з військкомату, зобов’язані прибути до призовної дільниці в термін, вказаний у повістці. При цьому неотримання повістки з будь-яких причин не є підставою для ігнорування призову. Отже, як тільки в країні оголосили про початок нового призову в армію, військовозобов’язані громадяни повинні протягом 10 днів добровільно прийти у військовий комісаріат.

За підсумками наради заступник голови облдержадміністрації Сергій Банніков наголосив, що всі відповідальні за належну організацію призову мають докласти максимум зусиль для виконання плану в повному обсязі, як і в попередні періоди.

Потрібно зазначити, що в Україні передбачено два види відповідальності за порушення законодавства про військову службу – адміністративна і кримінальна. В якості адмінпокарання за неявку у військкомат застосовують штрафні санкції, передбачені ст. 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення: штраф від 85 до 119 гривень за перше порушення; штраф 170-255 гривень – за повторне порушення.

Кримінальна відповідальність за ухилення від призову на строкову військову службу настає за статтею 335 КК України і передбачає обмеження волі на строк до 3-х років.