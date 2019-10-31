В Сумах будут судить мужчину, который заказал убийство отца и сестры Прокуратурой Сумской области утвержден и 27 мая направлен в суд обвинительный акт в отношении 29-летнего мужчины, который из корыстных побуждений организовал заказное убийство своего отца и сестры (ч. 3, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15 / п.п.1, 6, 11 ч. 2 ст. 115 и ч. 1 ст. 263 УК Украины).

По данным следствия, обвиняемый был обижен на отца, который полностью обеспечивал 15-летнюю дочку от второго брака, а его к своим делам не привлекал и финансово не помогал. Желая единолично распоряжаться прибылью от предпринимательской деятельности отца, мужчина решил организовать убийство. Чтобы быть единственным наследником, жизни он планировал лишить не только своего отца, но и сводную сестру. Совершить убийство обвиняемый предложил своей знакомой, которая находилась в трудном материальном положении. Мужчина передал девушке оружие, научил ее стрелять, а после выполненного задания обещал передать 50 тыс. грн.

10 июля 2019 года вооруженная девушка-киллер по указанию заказчика несколько часов ждала своих жертв в коридоре здания. Когда отец с дочерью вышли из офиса, девушка, не колеблясь, дважды выстрелила в потерпевшего и один раз попала в его дочь. Довести свои намерения до конца нападающая не смогла, поскольку в пистолете зажало гильзу. Пострадавший получил средней тяжести телесные повреждения, его дочь состоялась легким ранением.

В то же время в суд направлено ходатайство о применении принудительных мер медицинского характера к 20-летней девушке-киллеру, поскольку, согласно заключению стационарной комплексной психолого-психиатрической экспертизы, в период инкриминируемых ей деяний по своему психическому состоянию не могла осознавать свои действия и руководить ими, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.