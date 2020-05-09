Сумщина поднимается в рейтинге по проценту вылечившихся от коронавируса На сегодня в Сумской области 138 человек выздоровело от коронавируса, всего заболело 166.

Это третий результат по Украине – 83,1%. За последние сутки Сумщина поднялась с 4-го места, обойдя Луганскую область. ТОП-12: - Полтавская обл. - 268 (243 выздоровели) – 90,7% - Херсонская обл. - 177 (155 выздоровели) – 87,6% - Сумская обл. - 166 (138 выздоровели) – 83,1% - Луганская обл. - 45 (36 выздоровели) – 80% - Кировоградская обл. - 495 (384 выздоровели) – 77,6% - Черкасская обл. - 401 (294 выздоровели) – 73,3% - Тернопольская обл. - 1131 (824 выздоровели) – 72,9% - Житомирская обл. - 673 (389 выздоровели) – 57,8% - Ивано-Франковская обл. - 1339 (756 выздоровели) – 56,5% - Винницкая обл. - 947 (534 выздоровели) – 56,4% - Запорожская обл. - 425 (238 выздоровели) – 56% - Донецкая обл. - 158 (80 выздоровели) – 50,6%