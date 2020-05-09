Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:43246

Сумщина поднимается в рейтинге по проценту вылечившихся от коронавируса

На сегодня в Сумской области 138 человек выздоровело от коронавируса, всего заболело 166.

Это третий результат по Украине – 83,1%. За последние сутки Сумщина поднялась с 4-го места, обойдя Луганскую область.

ТОП-12:

- Полтавская обл. - 268 (243 выздоровели) – 90,7%

- Херсонская обл. - 177 (155 выздоровели) – 87,6%

- Сумская обл. - 166 (138 выздоровели) – 83,1%

- Луганская обл. - 45 (36 выздоровели) – 80%

- Кировоградская обл. - 495 (384 выздоровели) – 77,6%

- Черкасская обл. - 401 (294 выздоровели) – 73,3%

- Тернопольская обл. - 1131 (824 выздоровели) – 72,9%

- Житомирская обл. - 673 (389 выздоровели) – 57,8%

- Ивано-Франковская обл. - 1339 (756 выздоровели) – 56,5%

- Винницкая обл. - 947 (534 выздоровели) – 56,4%

- Запорожская обл. - 425 (238 выздоровели) – 56%

- Донецкая обл. - 158 (80 выздоровели) – 50,6%

Общество Коронавирус

По тематике

Ситуация с коронавирусом в Украине на 28 мая
Сегодня 10:09

Ситуация с коронавирусом в Украине на 28 мая

На утро 28 мая в Украине подтверждено 22382 случая COVID-19, из них 8439 выздоровели, 669 умерли....

Еще трое сумчан вылечились от коронавируса
Сегодня 09:34

Еще трое сумчан вылечились от коронавируса

А всего на Сумщине 8 вылечившихся за прошедшие сутки....

На Сумщине шестой день подряд нет новых случаев коронавируса
Сегодня 09:29

На Сумщине шестой день подряд нет новых случаев коронавируса

За 27 мая Сумской областной лабораторный центр не обнаружил ни одного нового случая COVID-19 в области....

На Сумщине провели больше 5 тысяч тестов на коронавирус
Сегодня 09:11

На Сумщине провели больше 5 тысяч тестов на коронавирус

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины....

На Сумщине на медзакупки, связанные с коронавирусом, потратили 80,6 млн грн
Вчера 11:20

На Сумщине на медзакупки, связанные с коронавирусом, потратили 80,6 млн грн

Общественная организация «Антикоррупционный штаб» представила карту коронавирусных закупок....

Новости

Еще трое сумчан вылечились от коронавируса
Сегодня 09:34
На Сумщине шестой день подряд нет новых случаев коронавируса
Сегодня 09:29
На Сумщине в аварии пострадали отец с двумя детьми
Сегодня 18:19
В Сумах облсовет недоволен политикой нового губернатора
Сегодня 18:12
Стартував челендж «Яскраві діти Сумщини»
Сегодня 17:56
В Конотопе расследуют столкновение автомобиля и мопеда
Сегодня 17:32
На Сумщине обнаружили свалку тары из-под пестицидов и агрохимикатов
Сегодня 17:30
Служба зайнятості інформує: новий закон про підтримку бізнесу на час карантину
Сегодня 17:22
В Сумах авто врезалось в припаркованную легковушку и столб (видео)
Сегодня 17:10
Сумщина поднимается в рейтинге по проценту вылечившихся от коронавируса
Сегодня 16:43
Больше недели под больницей на остановке прожила бездомная в Сумах (+видео)
Сегодня 16:09
В Сумах будут судить мужчину, который заказал убийство отца и сестры
Сегодня 15:50
view counter

Статьи

Сумчани згадують Романа Атаманюка
Сегодня 07:59
ВНО-2020 на Сумщине: особенности, новации и условия проведения в условиях пандемии
Вчера 17:09
“А-МУССОН” є лідером серед перевізників відходів у місті Суми
Вчера 11:05
Нові технічні можливості в роботі «А-Муссон»
26.05.2020 18:57
Сумчан попереджають про небезпеку укусів кліщів
26.05.2020 12:19
Сумчанам нагадують про відповідальність за куріння в заборонених місцях
26.05.2020 12:16
Анастасия Меркушина: «Вижу только плюсы от тренировок с отцом» 1
24.05.2020 23:09
Авторка літературної сенсації 2019 року Тамара Горіха Зерня пережидає карантин у селі на Сумщині
17.05.2020 14:27
КП «Спецкомбінат» допоможе у скорботну годину життя
15.05.2020 14:39
Психологічне та економічне насильство: як довести факт
14.05.2020 13:30
Николай Усок: «Позади три года больниц, три клинических смерти, двадцать операций...»
09.05.2020 20:21
Экс-игрок ПФК «Сумы» играет в чемпионате Беларуси
09.05.2020 18:26
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.