Сумщина поднимается в рейтинге по проценту вылечившихся от коронавируса

Это третий результат по Украине – 83,1%. За последние сутки Сумщина поднялась с 4-го места, обойдя Луганскую область.
ТОП-12:
- Полтавская обл. - 268 (243 выздоровели) – 90,7%
- Херсонская обл. - 177 (155 выздоровели) – 87,6%
- Сумская обл. - 166 (138 выздоровели) – 83,1%
- Луганская обл. - 45 (36 выздоровели) – 80%
- Кировоградская обл. - 495 (384 выздоровели) – 77,6%
- Черкасская обл. - 401 (294 выздоровели) – 73,3%
- Тернопольская обл. - 1131 (824 выздоровели) – 72,9%
- Житомирская обл. - 673 (389 выздоровели) – 57,8%
- Ивано-Франковская обл. - 1339 (756 выздоровели) – 56,5%
- Винницкая обл. - 947 (534 выздоровели) – 56,4%
- Запорожская обл. - 425 (238 выздоровели) – 56%
- Донецкая обл. - 158 (80 выздоровели) – 50,6%
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