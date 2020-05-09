Больше недели под больницей на остановке прожила бездомная в Сумах (+видео) Как выяснилось, в Сумскую городскую больницыу№1 женщину привезли знакомые, потому что у нее отказали ноги. Впрочем, в больницу ее так и не госпитализировали, так как бездомная.

Под больницей женщина поселилась больше недели назад, рассказывают прохожие. Спит посреди неба, на земле. Ночью прячется под навес остановки общественного транспорта. Прохожие ее подкармливали все это время, пишет Спецкор.

Пообщавшись с женщиной, журналисты выяснили, что зовут ее Наталья. Родственников у нее нет. Собственного жилья тоже.

Раньше жила в квартире у знакомых. Оттуда ее выгнали. Когда же стала плохо ходить, ей помогли добраться до больницы. Там и оставили.

«У меня ноги не ходят. Сюда привезли знакомые и покинули, а в больнице не взяли меня, потому что сказали - мест нет. Я и осталась», - говорит Наталья.

Когда прохожие увидели, что женщина уже давно под больницей и никуда не уходит, то вызвали полицию.

«На место выехал участковый. Выяснил, что в больницу женщину не могли оформить, потому что она не имеет постоянного места жительства. А в центр реинтеграции бездомных тоже ее не брали, потому что не было необходимых медицинских справок», - сообщил пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Сумской области Владимир Крупецких.

Несмотря на эту юридическую коллизию, после вмешательства полиции, женщину все же транспортировали в больницу, в которой она и лежала.

До стабилизации состояния Наталия находиться в медучреждении. Там ей оформят все необходимые медицинские справки, чтобы она смогла отправиться на жительство в центр реинтеграции бездомных.