Больше недели под больницей на остановке прожила бездомная в Сумах (+видео)

Под больницей женщина поселилась больше недели назад, рассказывают прохожие. Спит посреди неба, на земле. Ночью прячется под навес остановки общественного транспорта. Прохожие ее подкармливали все это время, пишет Спецкор.
Пообщавшись с женщиной, журналисты выяснили, что зовут ее Наталья. Родственников у нее нет. Собственного жилья тоже.
Раньше жила в квартире у знакомых. Оттуда ее выгнали. Когда же стала плохо ходить, ей помогли добраться до больницы. Там и оставили.
«У меня ноги не ходят. Сюда привезли знакомые и покинули, а в больнице не взяли меня, потому что сказали - мест нет. Я и осталась», - говорит Наталья.
Когда прохожие увидели, что женщина уже давно под больницей и никуда не уходит, то вызвали полицию.
«На место выехал участковый. Выяснил, что в больницу женщину не могли оформить, потому что она не имеет постоянного места жительства. А в центр реинтеграции бездомных тоже ее не брали, потому что не было необходимых медицинских справок», - сообщил пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Сумской области Владимир Крупецких.
Несмотря на эту юридическую коллизию, после вмешательства полиции, женщину все же транспортировали в больницу, в которой она и лежала.
До стабилизации состояния Наталия находиться в медучреждении. Там ей оформят все необходимые медицинские справки, чтобы она смогла отправиться на жительство в центр реинтеграции бездомных.