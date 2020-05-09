В Сумах авто врезалось в припаркованную легковушку и столб (видео) Сегодня, 28 мая, около 5 часов утра, патрульные получили сообщение о ДТП с пострадавшим на улице Сумской-Киевских дивизий.

На линию «102» позвонил 19-летний сумчанин, который проснулся от громкого звука на улице. А выглянув из окна, увидел свою машину, ВАЗ-2101, с механическими повреждениями.

Патрульные, прибывшие и оградившие место происшествия, предварительно установили, что 20-летний водитель, управляя автомобилем АЗЛК 2141, был невнимателен, не следил за дорожной обстановкой, что привело к наезду на транспортное средство ВАЗ-2101, припаркованное на обочине, а потом на электроопору. Кроме механических повреждений, которым подверглись обе легковушке, телесные повреждения получил водитель автомобиля АЗЛК - раны лба и подбородка. Он был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.

Обстоятельства происшествия устанавливала следственно-оперативная группа Сумского отдела полиции, которую на место вызвали патрульные полицейские.