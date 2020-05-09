Служба зайнятості інформує: новий закон про підтримку бізнесу на час карантину Президент України підписав Закон № 591-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо додаткової підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення короновірусної хвороби (СОVID-19)» (законопроект № 3329-д: http://tiny.cc/giy2oz).

Внесено ряд змін в порядок надання допомоги по частковому безробіттю:

· допомогу по частковому безробіттю звільнили від оподаткування ПДФО та ВЗ;

· надано можливість отримувати допомогу по частковому безробіттю не тільки працівникам, а й фізичним особам - підприємцям;

· збільшено термін для звернення за отриманням допомоги по частковому безробіттю з 30 календарних днів з моменту зупинення (скорочення) діяльності до 90 календарних днів.

За словами директора Сумського обласного центру зайнятості Володимира Підлісного, зміни до Податкового кодексу України та інших законів України щодо додаткової підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення короновірусної хвороби, дають гарантію пришвидшення пожвавлення ринку праці Сумщини.