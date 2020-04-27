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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине обнаружили свалку тары из-под пестицидов и агрохимикатов

В ходе мониторинга социальной сети Фейсбук, Государственной экологической инспекции в Сумской области стало известно о несанкционированном размещения тары из-под пестицидов и агрохимикатов вблизи с. Вязенка Путивльского района.

Для проверки указанной информации, 27 мая экоинспекторы выехали на место событий. В ходе обследования территорий возле поворота на с. Кочерги было обнаружено свалку тары из-под пестицидов и агрохимикатов, в том числе «Римакс» и «Такс Экстра». Общая площадь засоренного земельного участка составляет 4 кв. м. Данный факт является грубым нарушением требований ст. 33-34 Закона Украины «Об отходах». Однако, на момент обследования нарушителей требований природоохранного законодательства выявлено не было.

С целью предотвращения возможного негативного влияния на окружающую среду и здоровье населения, Инспекция направила эту информацию для рассмотрения на внеочередном заседании постоянно действующей комиссии по вопросам обращения с бесхозными отходами при Путивльской райгосадминистрации. Теперь эта комиссия должна решить вопрос относительно последующего обращения с выявленной тарой, а также принять все необходимые решения по неотложной ликвидации несанкционированного размещения опасных отходов.

Кроме того, Инспекция обратилась в Путивльское отделения полиции для установления лиц, которые разместили опасные отходы, сообщает пресс-служба ведомства.

Право Госэкоинспекция Загрязнение Пестициды

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