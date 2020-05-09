В Конотопе расследуют столкновение автомобиля и мопеда

Следственно-оперативная группа, прибывшая на вызов, выяснила, что 34-летний водитель мопеда «Альфа», совершая обгон, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Киа Спортедж», за рулем которого находился 60-летний житель районного центра. В результате столкновения водитель мопеда получил телесные повреждения в виде травмы головы и перелома ключицы и был доставлен в травматологическое отделение Конотопской центральной районной больницы. Транспортные средства помещены на спецплощадку Конотопского отдела полиции. А детали происшествия выясняют следователи в рамках открытого уголовного производства по ч. Ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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