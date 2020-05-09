Стартував челендж «Яскраві діти Сумщини» Управління культури Сумської ОДА запроваджує челендж «Яскраві діти Сумщини — майбутнє України!».

«ЩО РОБИТИ?

#ЯскравіДітиСумщини – це ви!!!!співайте, танцюйте, грайте на музичних інструментах та записуйте ролики АДЖЕ ВИ У НАС НАЙКРАЩІ!!!!!

Ваші ролики підписуйте (ім’я, вік, колектив, місто, селище, село) та викладайте у соцмережах Facebook, обов’язково варто прописати хештегом #ЯскравіДітиСумщини та позначайте управління культури Сумської обласної державної адміністрації @Department.Culture

Репост, підписка та лайки вітається.

Найкращі ролики ми розмістимо у себе на сайті та сторінці Facebook до 1 червня — Міжнародного дня захисту дітей.

Більше позитивних емоцій у цей непростий час! Творіть!!! Ви талановиті!!!» — йдеться у повідомленні управління культури Сумської ОДА.