Стартував челендж «Яскраві діти Сумщини»

«ЩО РОБИТИ?
#ЯскравіДітиСумщини – це ви!!!!співайте, танцюйте, грайте на музичних інструментах та записуйте ролики АДЖЕ ВИ У НАС НАЙКРАЩІ!!!!!
Ваші ролики підписуйте (ім’я, вік, колектив, місто, селище, село) та викладайте у соцмережах Facebook, обов’язково варто прописати хештегом #ЯскравіДітиСумщини та позначайте управління культури Сумської обласної державної адміністрації @Department.Culture
Репост, підписка та лайки вітається.
Найкращі ролики ми розмістимо у себе на сайті та сторінці Facebook до 1 червня — Міжнародного дня захисту дітей.
Більше позитивних емоцій у цей непростий час! Творіть!!! Ви талановиті!!!» — йдеться у повідомленні управління культури Сумської ОДА.