На Сумщине в аварии пострадали отец с двумя детьми Сейчас 10-летний мальчик и 7-летняя девочка вместе с отцом-водителем госпитализированы.

Столкновение двух автомобилей произошло в пгт Липовая Долина на улице Горького около 15:40. Водитель иномарки «Сузуки» столкнулся с автомобилем «Москвич-412», который двигался во встречном направлении, а затем сам врезался в опору линии электросети.

Свидетели происшествия сообщили об аварии медикам, и вызванная бригада «скорой помощи» госпитализировала водителя «Москвича» и двух его малолетних детей-пассажиров. Сейчас все они находятся под наблюдением медиков.

Водитель «Сузуки», покинув свой пикап на месте происшествия, убежал. Однако работники полиции, которые оперативная прибыли на место ДТП, буквально за час разыскали мужчину и задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Сейчас продолжается осмотр места аварии. В полиции уже открыли уголовное производство по ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», и начали расследование причин и обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, сообщет Отдел коммуникации полиции Сумской области.