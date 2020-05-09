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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 23:471

Подробности аварии с тремя пострадавшими на Сумщине

Находясь, по предварительным данным, в состоянии алкогольного опьянения, водитель протаранил две машины, в одной из которых находились малолетние дети.

Водитель автомобиля Suzuki Grand Vitara V6, двигаясь по ул. Горького в пгт Липовая Долина в сторону центра поселка, не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения, допустил столкновение с автомобилем марки «ГАЗель», после чего продолжил свое движение, периодически меняя полосы, и в дальнейшем допустил столкновение с автомобилем «Москвич», в котором, кроме водителя, были малолетние дети - 2010 и 2013 рождения. Все трое сейчас находятся в больнице.

Водитель Suzuki оставил место ДТП и транспортное средство. Его задержали полицейские через час. Предварительно установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время задержанный находится в изоляторе временного содержания. Прокурор и следователь готовят ему сообщение о подозрении и ходатайство об избрании меры пресечения. Действия водителя квалифицированы по ч. 1 ст. 286 УК Украины, написала на своей странице в Фейсбуке пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко.

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Право Дтп Пьяный за рулем
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