Сумские футзалисты проиграли в первых полуфиналах чемпионата Беларуси 28 мая в чемпионате Беларуси стартовали полуфинальные серии плей-офф.

В турнире принимают участие двое воспитанников сумского футзала. В гомелськом дерби «БЧ» с Денисом Мазным дома проиграла МФК «ВРЗ» 1:2. Минская «Столица» с сумским вратарем Евгением Змыслей (просидел весь матч в запасе) в гостях минимальной уступила МФК «Витэн» из Орши 0:1. Вторые матчи пройдут в воскресенье.