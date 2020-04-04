Сумские футзалисты проиграли в первых полуфиналах чемпионата Беларуси

В турнире принимают участие двое воспитанников сумского футзала. В гомелськом дерби «БЧ» с Денисом Мазным дома проиграла МФК «ВРЗ» 1:2. Минская «Столица» с сумским вратарем Евгением Змыслей (просидел весь матч в запасе) в гостях минимальной уступила МФК «Витэн» из Орши 0:1. Вторые матчи пройдут в воскресенье.
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