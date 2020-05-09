На Сумщине первый случай коронавируса за неделю По состоянию на утро 29 мая на Сумщине подтверждено 167 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

За сутки подтвержден один новый случай, трое пациентов вылечились – всего 141 из 167, 4 умерло, 22 продолжают лечиться. Напомним: предыдущие шесть дней на Сумщине не было подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.