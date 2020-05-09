На Сумщине первый случай коронавируса за неделю

За сутки подтвержден один новый случай, трое пациентов вылечились – всего 141 из 167, 4 умерло, 22 продолжают лечиться.
Напомним: предыдущие шесть дней на Сумщине не было подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.
На сегодня в Сумской области 141 человек выздоровел от коронавируса, всего заболело 167....
По состоянию на 29 мая в Сумской области 167 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
Центр общественного здоровья сообщает, что в Украине подтверждено 22811 случаев COVID-19, из них 8934 выздоровели, 679 умерли....
На сегодня в Сумской области 138 человек выздоровело от коронавируса, всего заболело 166....
На утро 28 мая в Украине подтверждено 22382 случая COVID-19, из них 8439 выздоровели, 669 умерли....