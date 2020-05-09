Ситуация с коронавирусом в Украине на 29 мая Центр общественного здоровья сообщает, что в Украине подтверждено 22811 случаев COVID-19, из них 8934 выздоровели, 679 умерли.

В общем заболели 1693 ребенка и 4411 медик. На амбулаторном лечении 15 733 пациентов, из них 1420 детей и 3586 медработников. Всего нуждались в госпитализации 7078 человек, из них 273 ребенка и 825 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 267 человека, в том числе один ребенок и 24 медика.

Из числа людей, которые выздоровели, 2169 медработников и 606 детей. 34 медики умерло от осложнений COVID-19, среди детей летальных случаев не зафиксировано.

В общем случаи подтверждено:

- Винницкая обл. - 957 (555 выздоровели)

- Волынская обл. - 863 (234 выздоровели)

- Днепропетровская обл. - 930 (261 выздоровел)

- Донецкая обл. - 158 (82 выздоровели)

- Житомирская обл. - 694 (408 выздоровели)

- Закарпатская обл. - 1147 (394 выздоровели)

- Запорожская обл. - 431 (246 выздоровели)

- Ивано-Франковская обл. - 1360 (780 выздоровели)

- г. Киев - 2849 (597 выздоровели)

- Киевская обл. - 1535 (394 выздоровели)

- Кировоградская обл. - 503 (394 выздоровели)

- Луганская обл. - 46 (39 выздоровели)

- Львовская обл. - 1563 (361 выздоровел)

- Николаевская обл. - 284 (145 выздоровели)

- Одесская обл. - 878 (182 выздоровели)

- Полтавская обл. - 268 (244 выздоровели)

- Ривненская обл. - 1628 (754 выздоровели)

- Сумская обл. - 167 (141 выздоровел)

- Тернопольская обл. - 1145 (884 выздоровели)

- Харьковская обл. - 1011 (235 выздоровели)

- Херсонская обл. - 177 (155 выздоровели)

- Хмельницкая обл. - 407 (206 выздоровели)

- Черкасская обл. - 401 (300 выздоровели)

- Черновицкая обл. - 3259 (888 выздоровели)

- Черниговская обл. - 150 (55 выздоровели).