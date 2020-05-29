Новый случай коронавируса обнаружили в Сумах По состоянию на 29 мая в Сумской области 167 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 обнаружили у 1 человека (г. Сумы). Сейчас от коронавирусной инфекции в Сумской области выздоровел 141 человек, из них 3 - за прошедшие сутки (г. Сумы - 2, г. Кролевец - 1).

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 43 случая заболевания (35 вылечились), в Сумском районе – 12 (9), г. Ахтырка – 4 (4), г. Конотоп - 14 (13), Конотопский район - 26 (24, 2 умерло), Кролевецкий район – 31 (29, 2 умерло), г. Шостка – 14 (13), Тростянецкий район – 2 (2), Роменский район – 2 (1), Недригайловский район – 1 (1), г. Белополье – 1 (1), г. Ромны – 7 (2), Глуховский район – 2 (1), г. Глухов – 5 (3), г. Бурынь – 1 (1), Ахтырский район – 1 (0 ).