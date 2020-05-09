Сумщина снова выпала из ТОП-3 по проценту вылечившихся от коронавируса

Это 4-й результат по Украине – 84,4%. За последние сутки Сумщина снова опустилась с 3-го места, пропустив Луганскую область, которую обошла днем ранее.
ТОП-15:
- Полтавская обл. - 268 (244 выздоровели) – 91%
- Херсонская обл. - 177 (155 выздоровели) – 87,6%
- Луганская обл. - 46 (39 выздоровели) – 84,8%
- Сумская обл. - 167 (141 выздоровел) – 84,4%
- Кировоградская обл. - 503 (394 выздоровели) – 78,3%
- Тернопольская обл. - 1145 (884 выздоровели) – 77,2%
- Черкасская обл. - 401 (300 выздоровели) – 74,8%
- Житомирская обл. - 694 (408 выздоровели) – 58,8%
- Винницкая обл. - 957 (555 выздоровели) – 58%
- Ивано-Франковская обл. - 1360 (780 выздоровели) – 57,4%
- Запорожская обл. - 431 (246 выздоровели) – 57,1%
- Донецкая обл. - 158 (82 выздоровели) – 51,9%
- Николаевская обл. - 284 (145 выздоровели) – 51,1%
- Хмельницкая обл. - 407 (206 выздоровели) – 50,6%
- Ривненская обл. - 1628 (754 выздоровели) – 46,3%
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