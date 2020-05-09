Сумщина снова выпала из ТОП-3 по проценту вылечившихся от коронавируса На сегодня в Сумской области 141 человек выздоровел от коронавируса, всего заболело 167.

Это 4-й результат по Украине – 84,4%. За последние сутки Сумщина снова опустилась с 3-го места, пропустив Луганскую область, которую обошла днем ранее. ТОП-15: - Полтавская обл. - 268 (244 выздоровели) – 91% - Херсонская обл. - 177 (155 выздоровели) – 87,6% - Луганская обл. - 46 (39 выздоровели) – 84,8% - Сумская обл. - 167 (141 выздоровел) – 84,4% - Кировоградская обл. - 503 (394 выздоровели) – 78,3% - Тернопольская обл. - 1145 (884 выздоровели) – 77,2% - Черкасская обл. - 401 (300 выздоровели) – 74,8% - Житомирская обл. - 694 (408 выздоровели) – 58,8% - Винницкая обл. - 957 (555 выздоровели) – 58% - Ивано-Франковская обл. - 1360 (780 выздоровели) – 57,4% - Запорожская обл. - 431 (246 выздоровели) – 57,1% - Донецкая обл. - 158 (82 выздоровели) – 51,9% - Николаевская обл. - 284 (145 выздоровели) – 51,1% - Хмельницкая обл. - 407 (206 выздоровели) – 50,6% - Ривненская обл. - 1628 (754 выздоровели) – 46,3%