Сумчан запрошують на онлайн лекцію про сучасне мистецтво

В рамках тижня мистецтва в Центрі освіти впродовж життя зустрінемося із галеристкою Риммою Миленковою.
Римма Миленкова – художниця, куратор галерей сучасного мистецтва в Сумах, викладач, учасниця міжнародних культурних програм.
Сучасне мистецтво овіяне міфами і балансує між полюсами від абсолютного захоплення до презирливого насміхання. На зустрічі поговоримо про те, чому мистецтво так радикально змінилося за попереднє сторіччя, що відрізняє сучасне мистецтво від класичного, чи не є мистецтво глузуванням з глядача, які ознаки й функції воно несе в сучасному суспільстві і чи зобов’язані ми його розуміти.
Участь безкоштовна.
29 травня 2020 року, 18:00
Бесіда відбудеться за посиланням: https://us04web.zoom.us/j/8089697195?pwd=LzA3VEZPYjNpRTdDejJ0TzBDaEZldz09
Пароль 484791
Будемо вдячні за реєстрацію: https://forms.gle/VQPUmUwDNJwRZ4Nx9
Програма реалізується в рамках проєкту "Центр освіти і навчання дорослих м. Суми: професійна та громадянська освіта на службі розвитку громади" ГО Центр освіти впродовж життя за підтримки DVV International в Україні та сприяння Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ). https://www.facebook.com/AuswaertigesAmt.
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