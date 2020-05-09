Сумські прикордонники запрошують на службу Державна прикордонна служба України цінує і поважає кожного прикордонника, піклується про особовий склад, вдосконалює систему соціального забезпечення та є соціально відповідальною установою.

Нині, враховуючи виклики сьогодення, професія захисників кордонів набула особливого значення. Охоронці кордону з честю та гідністю виконують завдання із забезпечення надійної охорони та оборони державних рубежів нашої Батьківщини.

Прикордонне відомство запрошує громадян на військову службу за контрактом для укомплектування вакантних посад Сумського прикордонного загону.

Наші умови:

на військову службу за контрактом приймаються громадяни призовного віку (без наявної строкової служби), які мають вищу, професійно-технічну або повну загальну середню освіту та військовозобов’язані (особи, які проходили військову службу у військових формуваннях України) віком від 18 до 57 років.

Наші переваги:

- проходження військової служби за місцем проживання;

- гарантія стабільного грошового забезпечення (заробітної плати) –

від 10 000 тис. грн;

- додаткові (обов’язкові) види виплат:

- одноразова виплата у розмірі від 17 до 19 тис. грн при підписанні першого контракту;

- щорічна грошова допомога у разі вибуття у чергову відпустку в розмірі місячного грошового забезпечення;

- щорічна одноразова матеріальна допомога у розмірі посадового окладу та окладу за військовим званням;

- грошова допомога під час переїзду до нового місця служби на військовослужбовців та членів їхньої родини;

- інші грошові виплати – залежно від займаних посад та умов служби;

- щорічна обов’язкова відпустка тривалістю від 30 до 45 діб, додаткові відпустки (для навчання, соціальні та інші – згідно законодавства);

- пільгове обчислення загального стажу служби у співвідношенні 1:1,5;

- можливість кар’єрного зростання та навчання у навчальних закладах Державної прикордонної служби України (безкоштовно) або на заочному відділенні цивільних вищих навчальних закладів;

- можливість служби за кордоном (охорона дипломатичних установ України за кордоном);

- якісне безкоштовне медичне обслуговування;

- пільговий відпочинок у відомчих санаторно-оздоровчих закладах;

- безкоштовне харчування під час несення служби;

- право на безкоштовне отримання житла;

- право на пенсію після 25 років служби;

- інші соціальні гарантії встановлені законодавством.

Не можуть бути прийняті на військову службу громадяни, які:

- притягувались до кримінальної відповідальності;

- перебувають на обліку в органах внутрішніх справ у зв’язку зі скоєнням правопорушень, у наркологічних та психоневрологічних диспансерах;

- були раніше звільнені з військової служби зі Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів за службовою невідпові­дністю або за систематичне невиконання умов контракту.

З питань прийому на військову службу за контрактом або для надання додаткової інформації з питань проходження військової служби ви можете звернутися до відділення з добору в Сумській області.

Наші контакти: м. Суми, провулок Громадянський, буд. 6, каб. 114 (Пн, Вт, Чт з 08:30 до 17:30) або за телефонами: 095-780-29-04, 097-189-10-95.

Сумський прикордонний загін