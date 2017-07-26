Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:54213

В Глухове назначили нового военкома

На должность начальника Глуховского объединенного городского военного комиссариата назначен 48-летний уроженец Кролевца Сергея Харченко.

С 1998 по 2005 год С. Харченко уже служил в местной военной части. После ее расформирования работал начальником военкомата в Кролевце, был заместителем военного комиссара Сумского областного комиссариата. Последнее место работы – 58-я ОМПБ, где занимал должность начальника службы в/ч А1376. Полгода находился в зоне проведения ООС, пишет Неделя.

Военком отмечает, что первоочередные вопросы и проблемы Глуховщины ему очень хорошо известны, поскольку неоднократно приезжал сюда с областной проверкой. Говорит, что задачей номер один для себя как руководителя военкомата ставит организацию и обеспечение призыва. Если тероборона, набор по контракту выполняются на удовлетворительном уровне, то на срочную службу - на очень низком.

По предварительным данным, призыв на время карантина еще раз перенесен, и отправка срочников планируется на 15 июня. Глуховский объединенный городской военный комиссариат уже направил повестки претендентам на службу. По поставленному плану, от города и района должно быть 35 юношей. Комиссар подчеркнул, что срочники не отправляются в зону проведения ООС. Если военная часть туда идет, то они остаются на месте ППД.

Кроме срочной, Глуховский военный комиссариат продолжает набирать на службу по контракту. Это могут быть военные части сухопутных войск (Глухов, Конотоп, Сумы, Шостка), воздушные, военно-морские силы, высокомобильные десантные войска, морская пехота, и т.п. Государство обеспечивает начальную зарплату за службу в размере 10,1 тыс. грн. Тем, кто отправляется в ООС, за первую линию добавляется 17 тыс. грн, за вторую - 6,5 тыс. грн.

Общество Военкомат

По тематике

В Сумах больше не будет военкомата
20.01.2020 09:36

В Сумах больше не будет военкомата

С 1 апреля 2020 года в Сумах реорганизуют городской военкомат....

Сумські воєнкоматівці вшанували пам'ять Героя
30.08.2019 10:10

Сумські воєнкоматівці вшанували пам'ять Героя

Військовослужбовці військових комісаріатів Сумської області взяли участь у вшануванні загиблих учасників ООС (АТО) 29 серпня....

13.04.2019 14:26

В Сумах военкомат кошмарит бизнес (видео)

Сегодня, 13 апреля, в сервисный центр «Добрий майстер» пришли люди из военкомата, чтобы проверить, не уклоняются ли работники от военной...

На Сумщине реорганизуют военкоматы
09.11.2018 12:36

На Сумщине реорганизуют военкоматы

Вместо них создадут территориальные центры комплектования и социальной поддержки....

26.07.2017 09:55

Мэр Сум пообещал провести ремонт в военкомате

Городской голова Сум Александр Лысенко встретился с новым военным комиссаром Андреем Хлопониным....

view counter

Статьи

Сумчани згадують Романа Атаманюка
Вчера 07:59
ВНО-2020 на Сумщине: особенности, новации и условия проведения в условиях пандемии
27.05.2020 17:09
“А-МУССОН” є лідером серед перевізників відходів у місті Суми
27.05.2020 11:05
Нові технічні можливості в роботі «А-Муссон»
26.05.2020 18:57
Сумчан попереджають про небезпеку укусів кліщів
26.05.2020 12:19
Сумчанам нагадують про відповідальність за куріння в заборонених місцях
26.05.2020 12:16
Анастасия Меркушина: «Вижу только плюсы от тренировок с отцом» 1
24.05.2020 23:09
Авторка літературної сенсації 2019 року Тамара Горіха Зерня пережидає карантин у селі на Сумщині
17.05.2020 14:27
КП «Спецкомбінат» допоможе у скорботну годину життя
15.05.2020 14:39
Психологічне та економічне насильство: як довести факт
14.05.2020 13:30
Николай Усок: «Позади три года больниц, три клинических смерти, двадцать операций...»
09.05.2020 20:21
Экс-игрок ПФК «Сумы» играет в чемпионате Беларуси
09.05.2020 18:26
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.