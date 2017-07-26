В Глухове назначили нового военкома На должность начальника Глуховского объединенного городского военного комиссариата назначен 48-летний уроженец Кролевца Сергея Харченко.

С 1998 по 2005 год С. Харченко уже служил в местной военной части. После ее расформирования работал начальником военкомата в Кролевце, был заместителем военного комиссара Сумского областного комиссариата. Последнее место работы – 58-я ОМПБ, где занимал должность начальника службы в/ч А1376. Полгода находился в зоне проведения ООС, пишет Неделя.

Военком отмечает, что первоочередные вопросы и проблемы Глуховщины ему очень хорошо известны, поскольку неоднократно приезжал сюда с областной проверкой. Говорит, что задачей номер один для себя как руководителя военкомата ставит организацию и обеспечение призыва. Если тероборона, набор по контракту выполняются на удовлетворительном уровне, то на срочную службу - на очень низком.

По предварительным данным, призыв на время карантина еще раз перенесен, и отправка срочников планируется на 15 июня. Глуховский объединенный городской военный комиссариат уже направил повестки претендентам на службу. По поставленному плану, от города и района должно быть 35 юношей. Комиссар подчеркнул, что срочники не отправляются в зону проведения ООС. Если военная часть туда идет, то они остаются на месте ППД.

Кроме срочной, Глуховский военный комиссариат продолжает набирать на службу по контракту. Это могут быть военные части сухопутных войск (Глухов, Конотоп, Сумы, Шостка), воздушные, военно-морские силы, высокомобильные десантные войска, морская пехота, и т.п. Государство обеспечивает начальную зарплату за службу в размере 10,1 тыс. грн. Тем, кто отправляется в ООС, за первую линию добавляется 17 тыс. грн, за вторую - 6,5 тыс. грн.