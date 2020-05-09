На Сумщине полиция задержала мошенников-гастролеров

Как установили местные полицейские, ей позвонил незнакомец, назвавшийся врачом и сообщил, что ее внук попал в ДТП и находится в тяжелом состоянии. И ему якобы срочно нужно оплатить дорогостоящую операцию. На все это нужно 25 000 гривен.
Женщина, не колеблясь, поскорее собрала деньги. И когда к ее двору прибыл на автомобиле «курьер», передала ему требуемую сумму. А потом, придя в себя, поняла, что ее обманули. Поэтому, немедленно обратилась в полицию.
Работники уголовного розыска и сектора реагирования патрульной полиции Глуховского отдела полиции в течение двух часов нашли и задержали так называемых «посыльных», которые приезжали к пенсионерке за деньгами. Молодые люди - жители столичного региона, им 19 и 20 лет. Полученные от женщины деньги они успели передать сообщнику.
Сейчас оба злоумышленника задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Следователи, в рамках открытого по ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины уголовного производства, проверяют их на причастность к совершению других подобных преступлений.
Досудебное расследование продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
Действовали они по стандартной схеме: ваш родственник попал в ДТП....
Мошенник в сети Интернет предложил жительнице райцентра сахар по четыре гривны за килограмм. Женщина поверила аферисту и перевела на указанные...
Чтобы выманить крупную сумму денег у пожилой жительницы Конотопа, аферисты и на этот раз использовали давнюю мошенническую схему, с «сыном»,...
Полиция разыскивает мошенников, которые выманили у немощной пенсионерки последние деньги....
51-летней женщине позвонили якобы из службы безопасности банка и сообщили, что с ее банковского счета пытаются провести сделку по снятию...