На Сумщине полиция задержала мошенников-гастролеров 28 мая, около 15:00, в Глухове в полицию обратилась 89-летняя жительница райцентра с сообщением о том, что стала жертвой мошенников.

Как установили местные полицейские, ей позвонил незнакомец, назвавшийся врачом и сообщил, что ее внук попал в ДТП и находится в тяжелом состоянии. И ему якобы срочно нужно оплатить дорогостоящую операцию. На все это нужно 25 000 гривен.

Женщина, не колеблясь, поскорее собрала деньги. И когда к ее двору прибыл на автомобиле «курьер», передала ему требуемую сумму. А потом, придя в себя, поняла, что ее обманули. Поэтому, немедленно обратилась в полицию.

Работники уголовного розыска и сектора реагирования патрульной полиции Глуховского отдела полиции в течение двух часов нашли и задержали так называемых «посыльных», которые приезжали к пенсионерке за деньгами. Молодые люди - жители столичного региона, им 19 и 20 лет. Полученные от женщины деньги они успели передать сообщнику.

Сейчас оба злоумышленника задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Следователи, в рамках открытого по ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины уголовного производства, проверяют их на причастность к совершению других подобных преступлений.

Досудебное расследование продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.