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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:07573

В Сумах заболел коронавирусом 14-летний ребенок

Об этом сегодня, 29 мая, во время онлайн-брифинга сообщил директор Сумского областного лабораторного центра Владимир Збаражский.

По его словам, больной с гайморитом был положен в городскую детскую больницу. Было оперативное вмешательство. Были проведены тесты на коронавирус, которые показали положительные результаты. Ребенок находится в инфекционном боксе, его состояние нормальное. Рентгенологично у него было выявлено начальную стадию пневмонию.

Это семейный очаг, там мама и два ребенка. Их также проверяют. Где они подхватили болезнь, выявит эпидрасследование.

Общество Коронавирус

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