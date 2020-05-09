В Сумах заболел коронавирусом 14-летний ребенок Об этом сегодня, 29 мая, во время онлайн-брифинга сообщил директор Сумского областного лабораторного центра Владимир Збаражский.

По его словам, больной с гайморитом был положен в городскую детскую больницу. Было оперативное вмешательство. Были проведены тесты на коронавирус, которые показали положительные результаты. Ребенок находится в инфекционном боксе, его состояние нормальное. Рентгенологично у него было выявлено начальную стадию пневмонию.

Это семейный очаг, там мама и два ребенка. Их также проверяют. Где они подхватили болезнь, выявит эпидрасследование.