Сумчанка сдала наркоманов, принимавших прямо во дворе

В полицию обратилась женщина, которая сообщила, что во дворе ее многоэтажки подозрительные мужчины, вероятно, употребляющие наркотические вещества.
Прибыв по указанному адресу, у подъезда, инспекторы обнаружили похожих по описанию граждан. Во время проведения поверхностной проверки у 44-летнего мужчины патрульные действительно обнаружили зип-пакет с веществом, похожим на наркотическое. Также у него был шприц с остатками вещества, вероятно, наркотического происхождения.
На место стражи порядка вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия.
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