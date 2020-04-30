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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:19280

Сумчанка сдала наркоманов, принимавших прямо во дворе

Один телефонный звонок неравнодушной сумчанки помог патрульным выявить у мужчины, вероятно, наркотические вещества.

В полицию обратилась женщина, которая сообщила, что во дворе ее многоэтажки подозрительные мужчины, вероятно, употребляющие наркотические вещества.

Прибыв по указанному адресу, у подъезда, инспекторы обнаружили похожих по описанию граждан. Во время проведения поверхностной проверки у 44-летнего мужчины патрульные действительно обнаружили зип-пакет с веществом, похожим на наркотическое. Также у него был шприц с остатками вещества, вероятно, наркотического происхождения.

На место стражи порядка вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Право Наркотики

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