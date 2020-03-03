Сумчанам покажуть «Фантазії Душі»

Вхід вільний за умови дотримання соціальної дистанції та маскового режиму.
Офіційного відкриття не буде задля уникнення скупчення великої кількості людей. Але якщо у когось є бажання або потреба - у п'ятницю 29.05 з 14:15 до 15:15 можна буде познайомитися та поспілкуватися із художницею у залі виставки.
Де: Суми, вул. Покровська, 9/1.
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