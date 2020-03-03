Сумчанам покажуть «Фантазії Душі» З 29 травня по 13 червня в Конгрес-центрі СумДУ можна відвідати виставку картин «Фантазії Душі» сумської художниці Оксани Сиворакши.

Вхід вільний за умови дотримання соціальної дистанції та маскового режиму.

Офіційного відкриття не буде задля уникнення скупчення великої кількості людей. Але якщо у когось є бажання або потреба - у п'ятницю 29.05 з 14:15 до 15:15 можна буде познайомитися та поспілкуватися із художницею у залі виставки.

Де: Суми, вул. Покровська, 9/1.