14-летний сумчанин получил коронавирусный подарок на день рождения Об этом сегодня, 29 мая, во время онлайн-брифинга сообщил директор Сумского областного лабораторного центра Владимир Збаражский.

По его словам, 14-летний ребенок, заболевший коронавирусом в Сумах, вчера отпраздновал день рождения. - Такой вот подарок получил на день рождения, - сказал чиновник.