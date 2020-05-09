14-летний сумчанин получил коронавирусный подарок на день рождения

По его словам, 14-летний ребенок, заболевший коронавирусом в Сумах, вчера отпраздновал день рождения.
- Такой вот подарок получил на день рождения, - сказал чиновник.
Об этом сегодня, 29 мая, во время онлайн-брифинга сообщил директор Сумского областного лабораторного центра Владимир Збаражский....
Об этом сегодня, 29 мая, во время онлайн-брифинга сообщил директор Сумского областного лабораторного центра Владимир Збаражский....
Об этом сегодня, 29 мая, во время онлайн-брифинга сообщил директор Сумского областного лабораторного центра Владимир Збаражский....
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