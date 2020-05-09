За неделю на Сумщине вылечились от коронавируса 35 человек Об этом сегодня, 29 мая, во время онлайн-брифинга сообщил директор Сумского областного лабораторного центра Владимир Збаражский.

По его словам, с 22 по 28 мая в Сумской области вылечилось от COVID-19 35 человек, в том числе 5 детей. Продолжают лечиться 22 человека, в том числе 2 ребенка. 10 человек лечатся в условиях стационара (9 взрослых и 1 новый случай у ребенка). 4 лечатся в Сумской областной инфекционно больнице, 4 – в Роменской ЦРБ, 1 - в Шосткинской ЦРБ, 1 – в Сумской городской детской больнице.

За неделю вирусологической лабораторией Сумского областного лабораторного центра было проведено 1300 тестов ПЦР, средний показатель которых составляет порядка 17%.