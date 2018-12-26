На Сумщине отчим два года насиловал 10-летнюю падчерицу Полиция Сумской области задержала мужчину по подозрению в систематическом изнасиловании малолетней падчерицы.

Происшествие произошло вчера в одном из райцентров области. В полицию обратилась мать 10-летней девочки с заявлением о том, что случайно стала свидетелем сексуальных домогательств своего сожителя к дочери.

На место происшествия сразу выехали дежурный наряд сектора реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа местного отделения полиции, работники ювенальной превенции.

В ходе опроса выяснилось, что 41-летний мужчина, ранее судимый за преступления против личности, почти два года подряд систематически вступал в половые отношения с ребенком.

Правоохранители задержали подозреваемого по ст. 208 УПК Украины, а следователи в рамках открытого по признакам ч.4 ст. 152 УК Украины уголовного производства назначили ряд экспертиз, проверяют всю предварительно полученную информацию и готовят материалы для вручения задержанному подозрению в совершении преступления.

Досудебное расследование продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.