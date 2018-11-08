Інклюзивно-ресурсний центр №1 у Сумах відновлює свою роботу

Першочергово обстежуватимуться діти, які цього року вперше йтимуть до школи.
Заяву на проведення комплексної оцінки та згоду на обробку персональних даних можна заповнити в ІРЦ (вул. 20 років Перемоги, 9) або на сайті «Україна. Інклюзія».
Записати дитину на комплексну оцінку можна за тел: 70-19-71.
З метою запобігання поширення коронавірусу COVID-19 прийом здійснюватиметься лише за наявності у батьків та дітей засобів індивідуального захисту (маски, бахіли, рукавички).
У прийомі буде відмовлено в разі наявності у них температури вище 37,2°С або ознак респіраторних захворювань.
Нагадаємо, що для проведення комплексної оцінки батьки (один з батьків, законні представники дитини) повинні надати оригінал та копію свідоцтва про народження дитини; оригінал та копію документа, що посвідчує особу батьків (одного з батьків) або законних представників; психолого-педагогічну характеристику закладу освіти, який відвідує дитина; копію індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю (за наявності); довідку від лікаря-психіатра (за потребою); форму первинної облікової документації №112/о.
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