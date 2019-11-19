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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:06267

На Сумщине посчитали детей

В Сумской области проживает почти 170 тыс. детей в возрасте до 18 лет, сообщает главное управление статистики в Сумской области.

За 2019 год на Сумщине родилось 6,5 тыс. младенцев.

Учебно-воспитательный процесс молодого поколения в области обеспечивают 450 учреждений дошкольного образования, которые посещает 33 тыс. детей, и 422 учреждения общего среднего образования, в которых обучается 98 тыс. учеников.

В прошлом году 8 тыс. учащихся получили свидетельство о получении базового общего среднего образования и 5 тыс. учеников - аттестат о получении полного общего среднего образования. На начало 2019/2020 учебного года студентами высших учебных заведений Сумщины I-IV уровней аккредитации стали 6,4 тыс. человека.

За летние каникулы 2019 года на территории области функционировало 721 детское учреждение оздоровления и отдыха, где провели свой досуг более 50 тыс. детей.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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