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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:33115

«Арт-комунікація на кожен день: Urban одяг» - нова оналйн-зустріч у Сумах

Центр освіти впродовж життя та Конгрес-центр СумДУ організовують онлайн-подію «Арт-комунікація на кожен день: Urban одяг»

Людмила Фесенко – фахівець, залучений до багатьох міських програм із брендування, побудови іміджу міста, організації подій і фестивалів.

На зустрічі поговоримо про те, чому наш одяг часто несе меседж  у вигляді лейблу відомого бренду або обличчя відомої людини на футболці. Чому нам важливо приєднувати себе до певної групи через одяг, і які меседжі з’являються в нашому місті через сувенірні інструменти самопозиціонування?

Участь безкоштовна.

30 травня 2020 року. 12:00.

Бесіда відбудеться за посиланням: https://us04web.zoom.us/j/77860204343?pwd=QjlLcmordmtTaHg5dXYwM1djRDhUQT09.

Ідентифікатор конференції: 778 6020 4343.

Пароль: 4caXt8.

Будемо вдячні за реєстрацію: https://forms.gle/tW1QbeXMkUaRPnQv8.

Програма реалізується в рамках проєкту "Центр освіти і навчання дорослих м. Суми: професійна та громадянська освіта на службі розвитку громади" ГО Центр освіти впродовж життя за підтримки DVV International в Україні та сприяння Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ). https://www.facebook.com/AuswaertigesAmt.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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