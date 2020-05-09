«Арт-комунікація на кожен день: Urban одяг» - нова оналйн-зустріч у Сумах Центр освіти впродовж життя та Конгрес-центр СумДУ організовують онлайн-подію «Арт-комунікація на кожен день: Urban одяг»

Людмила Фесенко – фахівець, залучений до багатьох міських програм із брендування, побудови іміджу міста, організації подій і фестивалів.

На зустрічі поговоримо про те, чому наш одяг часто несе меседж у вигляді лейблу відомого бренду або обличчя відомої людини на футболці. Чому нам важливо приєднувати себе до певної групи через одяг, і які меседжі з’являються в нашому місті через сувенірні інструменти самопозиціонування?

Участь безкоштовна.

30 травня 2020 року. 12:00.

Бесіда відбудеться за посиланням: https://us04web.zoom.us/j/77860204343?pwd=QjlLcmordmtTaHg5dXYwM1djRDhUQT09.

Ідентифікатор конференції: 778 6020 4343.

Пароль: 4caXt8.

Будемо вдячні за реєстрацію: https://forms.gle/tW1QbeXMkUaRPnQv8.

Програма реалізується в рамках проєкту "Центр освіти і навчання дорослих м. Суми: професійна та громадянська освіта на службі розвитку громади" ГО Центр освіти впродовж життя за підтримки DVV International в Україні та сприяння Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ). https://www.facebook.com/AuswaertigesAmt.