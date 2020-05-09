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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:46134

Допомога по частковому безробіттю на період карантину: сумських роботодавців інформують про зміни в законодавстві

Міський центр зайнятості доводить до відома представників бізнесу міста, що відсьогодні вступив в силу Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо додаткової підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення короновірусної хвороби (СОVID-19)».

В Закон внесено ряд змін з надання допомоги по частковому безробіттю, а саме: надано можливість отримувати допомогу по частковому безробіттю фізичним особам – підприємцям, збільшено термін для звернення за отриманням допомоги по частковому безробіттю (з 30 календарних днів від моменту зупинення (скорочення) діяльності до 90 календарних днів), допомогу по частковому безробіттю звільнили від оподаткування ПДФО та ВЗ.

Станом на 29 травня 2020 року за допомогою по частковому безробіттю на період карантину до міського центру зайнятості вже звернулись 276 роботодавців для виплати допомоги 1865 працівникам. Прийняті позитивні рішення про надання допомоги по частковому безробіттю 200 роботодавцям міста Суми.

Нагадаємо, допомога встановлюється за кожну годину, на яку було скорочено тривалість робочого часу із розрахунку двох третин тарифної ставки (окладу). Допомога по частковому безробіттю за місяць не може перевищувати розмір мінімальної заробітної плати – 4723 тис. гривень.

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