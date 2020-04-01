Житель Сумщины пытался вывезти старинную икону в Россию

Прокуратурой Сумской области 29 мая сообщено о подозрении жителю Шосткинского района, который пытался незаконно вывезти в Российскую Федерацию старинную икону (ч. 2 ст. 15 / ч. 1 ст. 201 УК Украины).
По данным следствия, во время проверки на таможенном посту «Юнаковка» транспортного средства правоохранители обнаружили среди личных вещей пассажира в чемодане с двойным дном скрытую старинную реликвию, которую он вез иностранному заказчику. Согласно заключению судебной искусствоведческой экспертизы, изъятая икона «Пресвятой Богородицы Знамение» относится к культурным ценностям, которые имеют художественное, историческое, этнографическое и научное значение.
Досудебное следствие проведено следователями Службы безопасности Украины в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.
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