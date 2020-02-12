У управления культуры Сумской ОГА забрали каждую девятую памятку Распоряжением главы Сумской облгосадминистрации от 27.05.2020 № 224-ОД функции и полномочия управления культуры Сумской ОГА в сфере охраны культурного наследия передано департаменту градостроительства и архитектуры Сумской ОГА.

Согласно распоряжению главы Сумской облгосадминистрации от 29.05.2020 №230-ОД департамент градостроительства и архитектуры выполняет функции органа охраны культурного наследия в отношении памятников архитектуры и градостроительства, садово-паркового искусства, ландшафтных и памятников науки и техники (кроме организации охраны, реставрации и использования указанных памятников, находящихся в пределах и зонах охраны историко-культурных заповедников). Это составляет 11% от общего количества памятников, находящихся на территории Сумской области.

Полномочия по реализации государственной политики в сфере охраны других памятников культурного наследия остаются в компетенции управления культуры Сумской областной государственной администрации, сообщает пресс-служба ведомства.