У управления культуры Сумской ОГА забрали каждую девятую памятку

Согласно распоряжению главы Сумской облгосадминистрации от 29.05.2020 №230-ОД департамент градостроительства и архитектуры выполняет функции органа охраны культурного наследия в отношении памятников архитектуры и градостроительства, садово-паркового искусства, ландшафтных и памятников науки и техники (кроме организации охраны, реставрации и использования указанных памятников, находящихся в пределах и зонах охраны историко-культурных заповедников). Это составляет 11% от общего количества памятников, находящихся на территории Сумской области.
Полномочия по реализации государственной политики в сфере охраны других памятников культурного наследия остаются в компетенции управления культуры Сумской областной государственной администрации, сообщает пресс-служба ведомства.
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