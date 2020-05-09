Глуховский горсовет скрывает опасные отходы?

Эти отходы 1-го класса опасности, якобы, собирались в течение 2018 года от бюджетных предприятий и организаций города Глухов. Однако, отмечено, что до сих пор они хранятся в совершенно неподобающих условиях.
Следует отметить, что в соответствии с Законом Украины «Об отходах» запрещается передавать или продавать опасные отходы гражданам, предприятиям, учреждениям и организациям, если они не обеспечивают утилизации или удаление этих отходов экологически безопасным способом. Размещение опасных отходов разрешается только в специально оборудованных местах и осуществляется в соответствии с лицензионными условиями по обращению с опасными отходами.
Учитывая высокую потенциальную опасность как для окружающей среды, так и для здоровья населения, которую создает ненадлежащее обращение с опасными отходами, экоинспекторы выехали в Глухов. Законным основанием для внеплановой проверки Глуховского городского совета и его исполнительных органов стало осуществление контроля выполнения предписания Инспекции. Одним из пунктов указанного предписания было и обеспечение надлежащего контроля за соблюдением юридическими и физическими лицами требований в сфере обращения с производственными и бытовыми отходами в соответствии с действующим законодательством.
Впрочем, попытка осуществить экоконтроль и проверить достоверность относительно незаконного хранения отработанных люминесцентных ламп показалась бесполезной. Заместитель глуховского городского головы не допустил представителей инспекции к проверке, ссылаясь на нормы Закона Украины «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности». Однако, этот Закон распространяется исключительно на субъекты хозяйствования, которыми ни горсовет, ни его исполнительные органы не являются.
В связи с недопущением экоинспекторов к проведению проверки фактов незаконного обращения с опасными отходами, Инспекция обратилась в Главное управление Национальной полиции в Сумской области с целью внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований и проведения досудебного расследования, сообщает пресс-служба ведомства.
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