Лента

admin
admin
Сегодня 15:44143

ПриватБанк допомагає малому бізнесу Сумщини піднятися після карантину, зрізавши кредитні ставки

ПриватБанк з 25 травня знижує ставки за всіма кредитними програмами фінансування малого бізнесу та підприємців, щоб допомогти українському бізнесу подолати наслідки карантину. Антикризові умови фінансування підприємців діятимуть до кінця 2020 року.

Вперше за історію банку зниження кредитних ставок поширюється не лише на нові, а й на всі чинні кредитні угоди з малим бізнесом. Нові умови фінансування впроваджуються автоматично. Для кредитування за зниженими ставками підприємцям не треба заповнювати будь які заяви чи відвідувати відділення банку. 

За словами Голови правління ПриватБанку Петра Крумханзла, таке рішення ПриватБанку - безпрецедентне для українського ринку, особливо в період, коли підприємці потребують не антикризових порад, а дієвих рішень.

Зниження вартості кредитних ресурсів впроваджується за всіма програмами підтримки малого бізнесу, як інвестиційними кредитами, так й програмами лізингу та фінансування оборотних коштів, за виключенням клієнтів, яким вже надані “кредитні канікули” чи реструктуризацію боргу, або які мають  прострочену заборгованість.

“Дешеві ресурси - ось що найбільше потребує бізнес в умовах карантину, - розповідає Ігор Чернявський,  директор Сумської філії ПриватБанку. - Уже сьогодні більше 1600 представників малого бізнесу Сумщини можуть скористатися доступним фінансуванням за суттєво зниженими ставками”. 

Докладніше про зниження ставок та про кредитні програми ПриватБанку для бізнесу можна дізнатися на сторінці kredit.pb.ua.

За даними дослідження банківського ринку, проведеного GFK Ukraine у 2019 році, рахунками та іншими послугами ПриватБанку користуються 57% українських юридичних осіб та 76% приватних підприємців. 

Экономика

Новости

ПриватБанк допомагає малому бізнесу Сумщини піднятися після карантину, зрізавши кредитні ставки
Сегодня 15:44
Новый случай коронавируса обнаружили в Сумах
Сегодня 09:42
На Сумщине первый случай коронавируса за неделю
Сегодня 09:25
В Сумах из-за поломанной маршрутки образовалась полукилометровая пробка
Сегодня 15:47
«Арт-комунікація на кожен день: Urban одяг» - нова оналйн-зустріч у Сумах
Сегодня 15:33
Глуховский горсовет скрывает опасные отходы?
Сегодня 15:11
У управления культуры Сумской ОГА забрали каждую девятую памятку
Сегодня 15:08
Допомога по частковому безробіттю на період карантину: сумських роботодавців інформують про зміни в законодавстві
Сегодня 14:46
На Сумщине посчитали детей
Сегодня 14:06
Інклюзивно-ресурсний центр №1 у Сумах відновлює свою роботу
Сегодня 13:34
На Сумщине экоинспекторы не допустили браконьерства
Сегодня 13:13
На Сумщине пьяный водитель набросился на полицейского с кулаками
Сегодня 12:59
view counter

Статьи

Інтернет-магазин «АТБ»: купівля продуктів харчування онлайн уже доступна в Україні
Сегодня 13:22
Сумчани згадують Романа Атаманюка
Вчера 07:59
ВНО-2020 на Сумщине: особенности, новации и условия проведения в условиях пандемии
27.05.2020 17:09
“А-МУССОН” є лідером серед перевізників відходів у місті Суми
27.05.2020 11:05
Нові технічні можливості в роботі «А-Муссон»
26.05.2020 18:57
Сумчан попереджають про небезпеку укусів кліщів
26.05.2020 12:19
Сумчанам нагадують про відповідальність за куріння в заборонених місцях
26.05.2020 12:16
Анастасия Меркушина: «Вижу только плюсы от тренировок с отцом» 1
24.05.2020 23:09
Авторка літературної сенсації 2019 року Тамара Горіха Зерня пережидає карантин у селі на Сумщині
17.05.2020 14:27
КП «Спецкомбінат» допоможе у скорботну годину життя
15.05.2020 14:39
Психологічне та економічне насильство: як довести факт
14.05.2020 13:30
Николай Усок: «Позади три года больниц, три клинических смерти, двадцать операций...»
09.05.2020 20:21
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.