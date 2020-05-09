ПриватБанк допомагає малому бізнесу Сумщини піднятися після карантину, зрізавши кредитні ставки ПриватБанк з 25 травня знижує ставки за всіма кредитними програмами фінансування малого бізнесу та підприємців, щоб допомогти українському бізнесу подолати наслідки карантину. Антикризові умови фінансування підприємців діятимуть до кінця 2020 року.

Вперше за історію банку зниження кредитних ставок поширюється не лише на нові, а й на всі чинні кредитні угоди з малим бізнесом. Нові умови фінансування впроваджуються автоматично. Для кредитування за зниженими ставками підприємцям не треба заповнювати будь які заяви чи відвідувати відділення банку.

За словами Голови правління ПриватБанку Петра Крумханзла, таке рішення ПриватБанку - безпрецедентне для українського ринку, особливо в період, коли підприємці потребують не антикризових порад, а дієвих рішень.

Зниження вартості кредитних ресурсів впроваджується за всіма програмами підтримки малого бізнесу, як інвестиційними кредитами, так й програмами лізингу та фінансування оборотних коштів, за виключенням клієнтів, яким вже надані “кредитні канікули” чи реструктуризацію боргу, або які мають прострочену заборгованість.

“Дешеві ресурси - ось що найбільше потребує бізнес в умовах карантину, - розповідає Ігор Чернявський, директор Сумської філії ПриватБанку. - Уже сьогодні більше 1600 представників малого бізнесу Сумщини можуть скористатися доступним фінансуванням за суттєво зниженими ставками”.

Докладніше про зниження ставок та про кредитні програми ПриватБанку для бізнесу можна дізнатися на сторінці kredit.pb.ua.

За даними дослідження банківського ринку, проведеного GFK Ukraine у 2019 році, рахунками та іншими послугами ПриватБанку користуються 57% українських юридичних осіб та 76% приватних підприємців.