В Сумах из-за поломанной маршрутки образовалась полукилометровая пробка Сегодня, 29 мая, на Воскресенском мосту сломалась маршрутка.

Об этом в редакцию сообщили читатели.

Так как мост на ул. Горького так и не сделали шире, как по генплану, он после 5-миллионного ремонта полтора года назад так и остался всего двухполосный, поэтому пробка растянулась от моста до поворота на ул. Нижнехолодногорскую.