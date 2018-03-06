В Сумах из-за поломанной маршрутки образовалась полукилометровая пробка

Об этом в редакцию сообщили читатели.
Так как мост на ул. Горького так и не сделали шире, как по генплану, он после 5-миллионного ремонта полтора года назад так и остался всего двухполосный, поэтому пробка растянулась от моста до поворота на ул. Нижнехолодногорскую.
Сегодня утром, 6 апреля, на Белопольском шоссе собралось около сотни авто, которые ждали пропуска в город....
На пр. Курский в направлении ул. Ковпака грузовая фура, припаркованная на полосе общественного транспорта, делает невозможным движение троллейбусов....
13 марта в 19:02 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на участке автодороги «Киев – Сумы -...
Сугробы снега на проезжей части дороги вызывают пробки коммунального транспорта....