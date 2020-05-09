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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:30165

На Сумщине осудили банду разбойников

Группу из трех разбойников приговорили к 14, 13 и 12 годам лишения свободы.

Прокуратурой Сумской области поддержано публичное обвинение в отношении группы из трех человек, которые совершили ряд тяжких преступлений (ч. 3 ст. 146, ч. 5 ст. 186, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 28 / ч. 1 ст . 263, ч. 3 ст. 289 УК Украины).

В ходе следствия установлено и доказано в суде, что обвиняемые в составе организованной группы, в частности, грабили и похищали людей, а также совершали разбойные нападения. Собраны доказательства их причастности к 7 тяжким преступлениям.

Именно эти мужчины 25 декабря 2015 года напали на семью предпринимателей в г. Сумы вблизи их дома. Тогда мужа и жену жестоко избили, затолкали в их же автомобиль и вывезли в лес. Угрожая оружием, отобрали все ценности и ключи от квартиры. Пока один из нападавших удерживал пострадавших в авто, двое других забрали из квартиры средства и ювелирные украшения. После чего пострадавших отпустили.

Вместе с тем, обвиняемые совершили несколько нападений на магазины и учреждения государственной лотереи. Нападавшие, прикрывая лица масками или балаклавами, заходили в помещения, где сразу наносили удары кассирам и забирали все деньги.

Задержать нападавших удалось 8 января 2016 года после их неудачной попытки похитить деньги из отделения почты в с. Великий Бобрик Краснопольского района. Действуя по проверенной схеме, они проникли в помещение и, угрожая работнику оружием, пытались завладеть денежными средствами. Однако в то время наличности в кассе не было. Не получив желаемого, нападавшие хотели сбежать, но их машина застряла в снежных сугробах. Там их и задержали сотрудники полиции.

По приговору Ковпаковского районного суда г. Сумы 29 мая 2020 года обвиняемые признаны виновными в инкриминируемых преступлениях и приговорены к лишению свободы - организатора группы к 14,5 годам, его сообщники до 13,5 и 12,5 годам с конфискацией имущества, кроме жилья, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

Право Похищение человека Приговор суда Разбой

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