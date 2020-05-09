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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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С 1 июня на Сумщине можно открывать детсады, спортучреждения, и восстановятся железнодорожные перевозки

Во время внеочередного заседания Сумской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций утвердили временные рекомендации по организации противоэпидемических мероприятий в ДОУ области и при предоставлении услуг по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом на период карантина/

Учитывая, что на территории Сумской области инцидентность заболевания коронавирусной инфекцией составляет менее 12 человек на 100 тыс. населения, членами комиссии было принято решение разрешить с 1 июня функционирование учреждений дошкольного образования согласно перечню и срокам, установленным в ходе проведения подготовительных мероприятий областным департаментом образования и науки совместно с органами местного самоуправления и территориальными управлениями Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области, деятельность учреждений физической культуры и спорта, спортивных залов, фитнес-центров (кроме проведения групповых занятий с количеством участников более 10 человек).

Осуществление пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте будет происходить при соблюдении мер безопасности. Железнодорожные перевозки во всех видах сообщения (пригородном, региональном) будет осуществляться только в пределах количества мест для сидения, предусмотренных технической характеристикой вагона. При перевозке людей в регион, в котором не применяется ослабление противоэпидемических мероприятий, разрешается перевозка в пределах 50% количества мест для сидения при рассадке пассажиров со свободным местом рядом, впереди, сзади.

Вагоны для перевозки пассажиров будут осматриваться комиссией с выдачей разрешения перед выпуском в рейс. В вагонах должно быть проведено влажную уборку с дезобработкой контактных поверхностей. В одном из пассажирских вагонов предусмотрят купе для возможности изоляции пассажира с острой респираторной инфекцией.

У старшего проводника будут дистанционные термометры для измерения температуры у пассажиров, сами проводники в обязательном порядке будут проходить медицинский осмотр с получением разрешения на поездку. Работники железной дороги должны быть обеспечены защитными масками или респираторами. У старшего проводника должен быть запас защитных масок.

При формировании поездов пригородного сообщения во вторник, среду и четверг должны быть предусмотрены поезда с общей численность вагонов три и более. В пятницу, субботу, воскресенье и понедельник - предусмотрят, на основании проведенного в течение недели мониторинга ситуации по увеличению количества пассажиров, до семи вагонов. В выходные дни планируется предусмотреть присутствие проводников в каждом вагоне.

С более подробным перечнем ослабление карантинных мероприятий можно ознакомиться по ссылке.

Общество Карантин

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