Об этом он сообщил во время открытия корпуса В областной клинической больнице.
По словам чиновника, жители Сумщины должны лечиться в комфортных условиях, независимо от того, где они получают медицинские услуги - в областном центре или в небольшом городке или поселке.
«Я обращаюсь к представителям бизнеса, неравнодушным гражданам и предлагаю челлендж «Отремонтируй одну палату», - отметил Роман Грищенко. - Заявляю, что я за собственные средства отремонтирую одну палату в больнице. Не за бюджетные средства, а за собственные. Прошу присоединиться к этому челленджу и депутатов, чиновников, представителей бизнеса. Создадим комфортные условия в медицинских учреждениях Сумщины вместе».
Сумской городской голова Александр Лысенко первым перенял инициативу и заверил, что отремонтирует палату в Сумской центральной городской клинической больнице.
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