Грищенко vs. Лысенко: кто первый отремонтирует палату в больнице? Глава Сумской облгосадминистрации Роман Грищенко начал челлендж «Отремонтируй одну палату в больнице».

Об этом он сообщил во время открытия корпуса В областной клинической больнице.

По словам чиновника, жители Сумщины должны лечиться в комфортных условиях, независимо от того, где они получают медицинские услуги - в областном центре или в небольшом городке или поселке.

«Я обращаюсь к представителям бизнеса, неравнодушным гражданам и предлагаю челлендж «Отремонтируй одну палату», - отметил Роман Грищенко. - Заявляю, что я за собственные средства отремонтирую одну палату в больнице. Не за бюджетные средства, а за собственные. Прошу присоединиться к этому челленджу и депутатов, чиновников, представителей бизнеса. Создадим комфортные условия в медицинских учреждениях Сумщины вместе».

Сумской городской голова Александр Лысенко первым перенял инициативу и заверил, что отремонтирует палату в Сумской центральной городской клинической больнице.