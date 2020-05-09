Бойцы спецподразделения «Сумы» получили почетные награды Сегодня, 29 мая, начальник ГУНП в Сумской области Руслан Пиняга вручил полицейским, которые недавно вернулись из длительной командировки в зону ООС, благодарности и нагрудные знаки.

Торжественное построение состоялось на плацу подразделения роты патрульной службы полиции особого назначения «Сумы». Десяти бойцам подразделения, которые проявили высокий профессионализм и мужество при исполнении в зоне ООС служебных обязанностей, связанных с непосредственным участием в охране общественной безопасности, борьбе с преступностью, начальник ГУНП вручил почетные награды.

«Я очень рад, что сегодня мы отдаем должное и благодарность работникам полиции, которые не только поддержали добрую славу сумских правоохранителей на Донбассе, но и с честью выполнили все поставленные боевые и служебные задачи, призванные сохранить Закон и территориальную целостность государства, - подчеркнул Руслан Пиняга. - Вам выпала нелегкая ротация, однако даже в условиях угрозы всемирной пандемии вы проявили лучшие качества настоящих стражей и защитников. Поэтому, желаю вам и в дальнейшем быть такими же горячими патриотами своего дела, бодрыми духом и телом; желаю семейного уюта, мира и согласия, твердости убеждений и несокрушимой веры в счастливую судьбу Украины ».

Со словами благодарности за безупречную службу начальник ГУНП вручил капитану полиции Александру Конопле нагрудный знак «Достоинство и честь». Еще восемь работников подразделения получили благодарственные письма.

Советник городского головы по вопросам участников АТО Андрей Тимофеев присоединился к поздравлениям руководителя полиции региона и передал заместителю командира роты патрульной службы полиции особого назначения «Сумы» полковнику полиции Игорю Шаповалову орден «Рыцарский крест добровольца», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.