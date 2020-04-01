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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:56285

Зарплата мэра Сум выросла на треть

Мэр Сум Александр Лысенко почти в последний разрешенный день подал декларация о доходах за 2019 год в НАПК.

Согласно декларации за прошлый год мэр заработал 603 тыс. грн зарплаты, что на 35 % больше, чем годом ранее (446,5 тыс. грн). При этом он постоянно жаловался на недобор в бюджете города, который к концу года составил около 100 млн грн. Также обещал, что больше не будет себе выписывать огромных премий, так как уже обжегся на этом, дважды защищаясь в суде от претензий Национального агентства по предотвращению коррупции.

Жена и дочь мэра за год не заработали ничего, как и в предыдущие годы.

Сам мэр еще показал почти 7 тыс. процентов по вкладу в банке, что чуть меньше, чем годом ранее – 7,3 тыс.грн.

Из денежных активов у мэра Сум те же, что и год назад 190 тыс. грн и 10 тыс. долларов наличкой. В банке — 58,3 тыс. грн (было 51,5 тыс грн и 227 евро).

Мэр Сум по-прежнему является самым автомобильным в мэрии, у него по-прежнему 5 ГАЗелей и БАЗ, которые ему почему-то не приносят никакого дохода. Также у него самодельный автоприцеп.

За год мэр Сум и его семья не разжились новой недвижимостью или землей. У него в собственности один земельный участок — 6 соток, 23% жилого дома (107,8 кв.м), 50% квартиры — 39,6 кв. м, 25,5% другого нежилого помещения в 1342,6 кв. м и 50% еще одного помещения в 401 кв. м и 4,1 кв.м. У его жены — 10 и 4,4 сотки земли, жилой дом 52,6 кв.м и недостроенный дом 141 кв.м.

Политика Александр Лысенко Декларация о доходах

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