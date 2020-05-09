Сумы получили гуманитарную антикоронавирусную помощь из Китая В Сумы прибыл гуманитарный груз из Муниципального Народного Правительства города Синьсян (КНР) со средствами индивидуальной защиты, необходимыми для борьбы с распространением острой респираторной болезни COVID-19.

В марте этого года в адрес Муниципалитета города Синьсян, от имени главы Сум Александра Лысенко, было направлено письмо с просьбой рассмотреть возможность безвозмездной передачи медикаментов и расходных материалов для оказания медицинской помощи больным COVID-19, оборудование для искусственной вентиляции легких, костюмов биологической защиты, защитных медицинских масок, перчаток, очков, дезинфекционных средств и тому подобное.

Сегодня, 29 мая, отдел здравоохранения получил гуманитарную помощь от Муниципалитета - это маски, в количестве 10 тыс. штук, которые направят в КНП «Детская клиническая больница Святой Зинаиды».

Партнерские отношения между городами Сумы и Синьсян (КНР) начались в июле 2018 года. Тогда городской голова Александр Лысенко и старший консультант Муниципального народного правительства Синьсян господин Чжан Гуовей подписали Меморандум о сотрудничестве и Меморандум о намерениях относительно дружественных обменов и установления побратимских отношений между городами.