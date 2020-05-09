В Сумской горбольнице № 5 ввели в эксплуатацию кислородопровод БФ «Бизнес-городу» отчитался о работе за эту неделю.

Введено в действие кислородопровод в городской больнице № 5:

- разведены 100 метров новых кислородных сетей;

- обустроены 47 новых точек присоединения.

Исполнитель работ ООО «СУ «Химмонтаж - 14». Общая стоимость – 103 944,00 грн. Работы оплатил БФ «Бизнес - городу».

За счет БФ «Бизнес-городу» было закуплено и оплачено:

- 500 пробирок для областной инфекционной больницы им. З.Красовицкого на сумму 5000 грн;

- 400 пробирок двух видов для центральной городской клинической больницы на сумму 4200 грн.

Также была поставлена вторая партия кислородного оборудования для отделения интенсивной терапии новорожденных Сумской областной детской больницы. Общая стоимость оборудования составляет 49 930,94 грн, которое оплатила Ассоциация плательщиков налогов в Сумской области.

Остаток средств на счете БФ «Бизнес-городу» по состоянию на 29 мая - 154 487,12 грн.