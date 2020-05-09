Стало известно, кто вызвал полицию на мусорный конкурс (видео) Сумчанин Владимир Дворниченко пожаловался в полицию во время заседания конкурсной комиссии по определению компаний, которые будут вывозить мусор в Сумах.

Комиссия собралась в одном из кабинетов департамент инфраструктуры города. Всего - около 20-ти человек. По мнению заявителя, они не придерживались, как того требует карантин, социальной дистанции, говорится в сюжете UA:СУМИ.

«Полиция не появлялась более 30 минут. Затем полицейский пыталась меня убедить, что постановление №392 Кабмина не нарушается. Но в этом постановлении написано, что нормы о нахождении людей в офисных помещениях прописывает главный санитарный врач Украины. А по этим нормам, должен быть температурный скрининг, полтора метра, один человек на 10 кв.м, и каждые 2 часа проводиться дезинфекция. Все эти нормы нарушены», - рассказал Дворниченко.

Заявление в полицию он подал 28 мая вечером. По словам сотрудника отдела коммуникации Нацполиции Сумщины Владимира Кузьменко, заявление зарегистрировали, сейчас проводят проверку изложенных фактов.

«Запрещается проведение массовых мероприятий с количеством участников более 10 человек, кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и местного самоуправления, - рассказывает представитель патрульной полиции Олег Сологуб. - Экипаж патрульной полиции прибыл по вызову, посмотрел, что члены, которые там собрались находятся в масках. После чего с ними была проведена беседа, им еще раз напомнили, что следует придерживаться карантинных мероприятий. И все. Это же было разъяснено заявителю», - сказал полицейский.

«Мусорный» конкурс продолжили в 16.00 29 мая.