На Сумщине еще один случай коронавируса За пятницу в Сумской области подтвердился еще один случай заболевания коронавирусной инфекцией.

На утро 30 мая на Сумщине подтверждено уже 168 случаев коронавируса. Вылечились 141, болеют 23 ,умерло 4.