На Сумщине еще один случай коронавируса

На утро 30 мая на Сумщине подтверждено уже 168 случаев коронавируса. Вылечились 141, болеют 23 ,умерло 4.
Об этом сообщается на сайте Сумского областного лабораторного центра....
На сегодня в Сумской области 141 человек выздоровел от коронавируса, всего заболело 168....
Центр общественного здоровья сообщает, что на утро 30 мая в Украине подтверждено 23204 случаев COVID-19, из них 9311 выздоровели, 696...
Об этом сегодня, 29 мая, во время онлайн-брифинга сообщил директор Сумского областного лабораторного центра Владимир Збаражский....
Об этом сегодня, 29 мая, во время онлайн-брифинга сообщил директор Сумского областного лабораторного центра Владимир Збаражский....