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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:27308

Первый заммэра Сум стал зарабатывать меньше

Первый заместитель городского головы Владимир Войтенко подал в НАПК декларацию о доходах за 2019 год.

Согласно декларации, за прошлый год он заработал в кресле первого заммэра 508 тыс. грн (в среднем по 42333 грн в месяц). Это чуть меньше, чем за 2018 год (525 тыс.грн), что совсем не вяжется со значительным приростом прошлого года, когда он стал получать почти вдове больше (был скачок с 265 тыс. до 525 тыс. грн).

Его зарплата значительно уступает мэрской – 603 тыс.грн, который наоборот заработал на 35% больше по сравнению с 2018 годом.

Доходы членов семьи первого заммэра несколько упали: его жена Ирина Пономаренко получила 93,3 тысячи гривен зарплаты в ООО «Магазин №218» и 994,5 тысячи гривен дохода от предпринимательской деятельности (в 2018 году 84,6 тыс. и 988 тыс. грн). Сын Владимира Войтенко Евгений заработал 54,4 тысячи гривен зарплаты в том же ООО и 875 тыс. грн от предпринимательства (годом ранее – 48,5 тыс. и 994 тыс.грн).

Из налички Владимир Войтенко задекларировал 113 тыс. долларов у жены (как и в прошлом году) и почти 35 тыс. грн в банке (было 107 тыс. грн).

Недвижимого и движимого имущества у Владимира Войтенко нет. Есть только квартира сына 118 кв. м. У жены земельный участок в Сумах в 10 соток и INFINITI FX30D 2013 года выпуска.

Также у жены, как и раньше 100% корпоративных прав на ООО «Магазин №218» (11 млн грн, что на 4 млн грн больше, чем годом ранее) и 66% корпоративных прав на ООО «Наш Супермаркет» (554 тыс. грн).

Политика Владимир Войтенко Декларация о доходах

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