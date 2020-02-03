Глуховская РГА получила главу Вечером 29 мая президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность главы Глуховской райгосадминистрации Сергея Минакова.

Об этом говорится в соответствующем указе главы государства, размещенном на официальном сайте президента.

44-летний Сергей Минаков является депутатом Глуховского райсовета от «БПП «Солидарность». Согласно декларации, поданной в НАПК, работал директором Улановского УВК Глуховского района, где за год заработал 146 тыс. грн. Его жена заработала 142 тыс. грн. Еще Сергей Минаков получил 30 тыс. грн, а жена - 4,7 тыс. грн. от сдачи земли в аренду. Оба имеют по 2 га земли в Уланово. И не декларируют ничего из жилья. Также в собственности Сергея Минакова есть Деу Ланос 2008 г.в. и мопед Viper 2014 г.в.