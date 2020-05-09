Ситуация с коронавирусом в Украине на 30 мая Центр общественного здоровья сообщает, что на утро 30 мая в Украине подтверждено 23204 случаев COVID-19, из них 9311 выздоровели, 696 умерли.

За последние сутки лабораторно подтверждено 393 случая. Всего в Украине исследовано 348 279 образцов методом ПЦР.

Всего заболели 1700 детей и 4475 медиков. На амбулаторном лечении 16 032 пациентов, из них 1424 детей и 3635 медработников. Всего нуждались в госпитализации 7172 человек, из них 276 детей и 840 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 273 человека, в том числе один ребенок и 25 медиков.

Из числа людей, выздоровели, 2262 медработники и 638 детей. 34 медика умерли от осложнений COVID-19.

В общем случаи подтверждено:

- Винницкая обл. - 958 (555 выздоровели)

- Волынская обл. - 887 (255 выздоровели)

- Днепропетровская обл. - 933 (264 выздоровел)

- Донецкая обл. - 158 (82 выздоровели)

- Житомирская обл. - 699 (416 выздоровели)

- Закарпатская обл. - 1171 (405 выздоровели)

- Запорожская обл. - 440 (248 выздоровели)

- Ивано-Франковская обл. - 1379 (818 выздоровели)

- г. Киев - 2904 (637 выздоровели)

- Киевская обл. - 1556 (394 выздоровели)

- Кировоградская обл. - 506 (398 выздоровели)

- Луганская обл. - 46 (39 выздоровели)

- Львовская обл. - 1619 (379 выздоровели)

- Николаевская обл. - 288 (152 выздоровели)

- Одесская обл. - 883 (208 выздоровели)

- Полтавская обл. - 268 (244 выздоровели)

- Ривненская обл. - 1680 (869 выздоровели)

- Сумская обл. - 168 (141 выздоровел)

- Тернопольская обл. - 1160 (905 выздоровели)

- Харьковская обл. - 1025 (242 выздоровели)

- Херсонская обл. - 178 (161 выздоровел)

- Хмельницкая обл. - 432 (232 выздоровели)

- Черкасская обл. - 401 (300 выздоровели)

- Черновицкая обл. - 3306 (904 выздоровели)

- Черниговская обл. - 159 (63 выздоровели).