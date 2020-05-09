«Тростянец» и «Альянс» провели контрольный поединок

Игра прошла на стадионе им. В.Куца и завершилась минимальной победой гостей 0:1. Единственный мяч на 24-й минуте забил Агапов.
Липоводолинский «Альянс» распространил официальное заявление клуба относительно доигрывания чемпионата во второй лиге и обмена между второй и первой лигами....
Президент ФК «Альянс» Сергей Демченко ответил на вопросы пресс-службы клуба и болельщиков, касающиеся продолжения сезона и будущего клуба....
Старт футбольного сезона в Сумах обсудили представители команд-участниц высшей и первой лиг чемпионата области во время собрания на стадионе «Юбилейный»....
Сегодня, 22 мая, прошла первая тренировка ФК «Сумы» после карантина....
Сумская команда завершила сезон на третьем месте в группе, но рассчитывала за весну подняться....