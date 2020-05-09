Сумщина держится в ТОП-4 по проценту вылечившихся от коронавируса

Это 4-й результат по Украине – 83,9%. Выше только Полтавщина, Херсонщина и Луганщина.
ТОП-15:
- Полтавская обл. - 268 (244 выздоровели) – 91%
- Херсонская обл. - 178 (161 выздоровел) – 90%
- Луганская обл. - 46 (39 выздоровели) – 84,8%
- Сумская обл. - 168 (141 выздоровел) – 83,9%
- Кировоградская обл. - 506 (398 выздоровели) – 78,7%
- Тернопольская обл. - 1160 (905 выздоровели) – 78%
- Черкасская обл. - 401 (300 выздоровели) – 74,8%
- Житомирская обл. - 699 (416 выздоровели) – 59,5%
- Ивано-Франковская обл. - 1379 (818 выздоровели) – 59,3%
- Винницкая обл. - 958 (555 выздоровели) – 57,9%
- Запорожская обл. - 440 (248 выздоровели) – 56,4%
- Хмельницкая обл. - 432 (232 выздоровели) – 53,7%
- Николаевская обл. - 288 (152 выздоровели) – 52,8%
- Донецкая обл. - 158 (82 выздоровели) – 51,9%
- Ривненская обл. - 1680 (869 выздоровели) – 51,7%
Об этом сообщается на сайте Сумского областного лабораторного центра....
Центр общественного здоровья сообщает, что на утро 30 мая в Украине подтверждено 23204 случаев COVID-19, из них 9311 выздоровели, 696...
За пятницу в Сумской области подтвердился еще один случай заболевания коронавирусной инфекцией....
Об этом сегодня, 29 мая, во время онлайн-брифинга сообщил директор Сумского областного лабораторного центра Владимир Збаражский....
Об этом сегодня, 29 мая, во время онлайн-брифинга сообщил директор Сумского областного лабораторного центра Владимир Збаражский....