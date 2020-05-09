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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:34206

Сумщина держится в ТОП-4 по проценту вылечившихся от коронавируса

На сегодня в Сумской области 141 человек выздоровел от коронавируса, всего заболело 168.

Это 4-й результат по Украине – 83,9%. Выше только Полтавщина, Херсонщина и Луганщина.

ТОП-15:

- Полтавская обл. - 268 (244 выздоровели) – 91%

- Херсонская обл. - 178 (161 выздоровел) – 90%

- Луганская обл. - 46 (39 выздоровели) – 84,8%

- Сумская обл. - 168 (141 выздоровел) – 83,9%

- Кировоградская обл. - 506 (398 выздоровели) – 78,7%

- Тернопольская обл. - 1160 (905 выздоровели) – 78%

- Черкасская обл. - 401 (300 выздоровели) – 74,8%

- Житомирская обл. - 699 (416 выздоровели) – 59,5%

- Ивано-Франковская обл. - 1379 (818 выздоровели) – 59,3%

- Винницкая обл. - 958 (555 выздоровели) – 57,9%

- Запорожская обл. - 440 (248 выздоровели) – 56,4%

- Хмельницкая обл. - 432 (232 выздоровели) – 53,7%

- Николаевская обл. - 288 (152 выздоровели) – 52,8%

- Донецкая обл. - 158 (82 выздоровели) – 51,9%

- Ривненская обл. - 1680 (869 выздоровели) – 51,7%

Общество Коронавирус

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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