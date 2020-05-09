Сумщина держится в ТОП-4 по проценту вылечившихся от коронавируса На сегодня в Сумской области 141 человек выздоровел от коронавируса, всего заболело 168.

Это 4-й результат по Украине – 83,9%. Выше только Полтавщина, Херсонщина и Луганщина. ТОП-15: - Полтавская обл. - 268 (244 выздоровели) – 91% - Херсонская обл. - 178 (161 выздоровел) – 90% - Луганская обл. - 46 (39 выздоровели) – 84,8% - Сумская обл. - 168 (141 выздоровел) – 83,9% - Кировоградская обл. - 506 (398 выздоровели) – 78,7% - Тернопольская обл. - 1160 (905 выздоровели) – 78% - Черкасская обл. - 401 (300 выздоровели) – 74,8% - Житомирская обл. - 699 (416 выздоровели) – 59,5% - Ивано-Франковская обл. - 1379 (818 выздоровели) – 59,3% - Винницкая обл. - 958 (555 выздоровели) – 57,9% - Запорожская обл. - 440 (248 выздоровели) – 56,4% - Хмельницкая обл. - 432 (232 выздоровели) – 53,7% - Николаевская обл. - 288 (152 выздоровели) – 52,8% - Донецкая обл. - 158 (82 выздоровели) – 51,9% - Ривненская обл. - 1680 (869 выздоровели) – 51,7%