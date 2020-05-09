Новый случай на Сумщине в Белополье Об этом сообщается на сайте Сумского областного лабораторного центра.

По состоянию на утро 30 мая на Сумщине 168 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки подтвержден один случай в Белополськом районе. Всего там зарегистрировано два случая. Первый пациент уже вылечился.